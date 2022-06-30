Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол России заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией

Араз Салехов
В мире
Посол России заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией
Фото: Pixabay

Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией из-за массовой высылки дипломатов. Об этом в четверг, 30 июня, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

— Даже могут быть разорваны дипломатические отношения, — сказала дипломат.

Действия болгарских властей, подчеркнула она, не могут остаться без последствий. Митрофанова уточнила, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА Новости.

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти приняли решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. По его словам, большинство высланных российских дипломатов якобы работали на спецслужбы, лишь прикрываясь дипломатической деятельностью.

При этом он добавил, что решение о массовой высылке российских дипломатов из страны исходило не от него. Так, решение о высылке было долгим процессом, который начался еще в марте.

Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова в свою очередь подчеркнула, что во время заседания парламента Болгарии не было понятно, кем и как принималось соответствующее решение.

Россия Дипломатия Болгария
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте