Посол России заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией

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Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией из-за массовой высылки дипломатов. Об этом в четверг, 30 июня, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

— Даже могут быть разорваны дипломатические отношения, — сказала дипломат.

Действия болгарских властей, подчеркнула она, не могут остаться без последствий. Митрофанова уточнила, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА Новости.

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти приняли решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. По его словам, большинство высланных российских дипломатов якобы работали на спецслужбы, лишь прикрываясь дипломатической деятельностью.

При этом он добавил, что решение о массовой высылке российских дипломатов из страны исходило не от него. Так, решение о высылке было долгим процессом, который начался еще в марте.

Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова в свою очередь подчеркнула, что во время заседания парламента Болгарии не было понятно, кем и как принималось соответствующее решение.