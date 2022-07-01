Башкатов рассказал о рождении долгожданной дочери

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный актер сериалов «Даешь молодежь!» и «Кухня» Михаил Башкатов в минувший четверг, 30 июня, рассказал журналистам о рождении долгожданной дочери.

У артиста и его жены Екатерины уже есть трое сыновей, при этом звездная пара мечтала о дочери, и в мае нынешнего года это желание семейства сбылось. Известно, что родители до последнего отказывались узнавать пол ребенка, поскольку верили: сохранение тайны до родов может помочь появиться на свет именно дочери.

— Дочке выбрали имя — Тея. Интересно то, что до рождения ребенка мы в этот раз решили не узнавать пол. Подумали, вдруг, если не будем знать, родится девочка, — сказал Башкатов в интервью порталу StarHit.

Актер присутствовал на родах и всячески поддерживал жену. Он добавил, что несмотря на пополнение в семье продолжает активно работать и сниматься в разных проектах. Уже в июле у него запланированы премьеры сразу нескольких театральных постановок.

— У меня насыщенная личная и профессиональная жизнь, мне есть чем заняться, — резюмировал Башкатов.

В конце апреля артист признался, что считает себя семейным человеком. По его словам, узнаваемость иногда мешает ему.