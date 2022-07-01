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Телеведущая Аврора вышла замуж после 18 лет отношений

Егор Провоторов
Общество
Телеведущая Аврора вышла замуж после 18 лет отношений
Фото: Youtube / SportChic RU

Известная российская телеведущая Аврора в минувший четверг, 30 июня, сообщила, что узаконила свои взаимоотношения с партнером Алексеем Трейманом, с которым они были парой последние 18 лет.

По словам знаменитости, мужчина сделал ей предложение руки и сердца спустя пару месяцев после начала отношений, однако она постоянно откладывала бракосочетание.

— И вот год назад Алексей внезапно говорит: «Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили все», — рассказала телеведущая.

После подачи заявления через Госуслуги прожившая вместе 18 лет пара узаконила свои отношения. Аврора и Трейман решили не устраивать громкое празднование по этому случаю и провели этот день в кругу самых близких людей. Свидетельницей стала их общая дочь.

48-летняя теледива в интервью порталу StarHit заявила, что сейчас очень счастлива. По ее словам, в 50-летнем возлюбленном сочетается все, что ей нужно. Алексей является любящим отцом, заботливым мужем, добытчиком, оппонентом, любовником и просто другом.

Накануне стало известно, что голливудская актриса Аня Тейлор-Джой станет женой музыканта Малкольма Макрея. Исполнитель сделал звезде сериала «Ход королевы» предложение руки и сердца, на которое она согласилась

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