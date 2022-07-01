«Система светофора»: как российские банки будут оценивать клиентов

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Оценивание клиентов банков по «системе светофора» Центробанка в большинстве случаев не должно привести к ужесточению критериев. Если эти критерии станут слишком жесткими, банки просто не смогут существовать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

В России с пятницы, 1 июля, начинает полноценно функционировать «антиотмывочная» платформа на базе Центробанка под названием «Знай своего клиента» (ЗСК). Эта система будет работать по принципу светофора: зеленый свет будет гореть для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с большой долей вероятности проводит сомнительные операции, а желтый — бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более подробной проработки клиента.

По словам Кульбаки, банки уже давно обращают внимание на подозрительные переводы. Нововведение призвано только дополнительно регламентировать этот процесс.

— Не факт, что это ужесточение, скорее, упорядочение и формализация. Подозрительные операции и сейчас вызывают большие проблемы. Люди много говорят о том, что им перезванивают банки, выясняют и т. д. Я думаю, что эти критерии будут абсолютно одинаковы с теми, что были. Возможно, их более точно сформулируют. То есть ничего нового там, скорее всего, не будет: это платежеспособность, какие-то взаимодействия с банками и т. д., — отметил собеседник «ВМ».

По мнению эксперта, Центральный банк будет давать банкам некую методику, которую затем они должны будут применять.

Однако не стоит ждать, что эта система будет серьезно контролироваться, уверен Кульбака.

— В банке могут обслуживаться тысячи юрлиц, которые заводят счета, держат вклады, кредитуются и т. д. Представьте, что весь содержащийся в банке объем информации кто-то должен проверять. Банк вряд ли кого-то пустит к своей операционной системе. Даже если Центробанк сам захотел бы это сделать, у него точно нет на это ресурсов. ЦБ должен завести совершенно гигантский штат людей по проверке этой информации. Полагаю, что это сведется к некой более формализованной системе оценке. Нечто подобное есть сейчас в банках, просто здесь, скорее всего, будет более упорядоченная единая система во всех банках вместе, — спрогнозировал Кульбака.

Как заметил экономист, в результате изменения формулировок некоторые граждане действительно могут столкнуться с повышенным вниманием банков. При этом большинству людей не стоит беспокоиться, уверен собеседник «ВМ».

— Банкам надо работать, и они, извините меня, существуют на деньги вкладчиков. Я подозреваю, что для большинства людей риски сильно не изменятся. В принципе, банковская система должна функционировать, или же нам придется полностью отменять рыночную экономику. Но если это произойдет, то кризис наступит в течение максимум полугода, — заключил Кульбака.