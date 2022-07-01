Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли

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Правительство России перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Ранее базовые цены были привязаны к курсу доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях. Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82 500 рублей за тонну (вместо 1000 долларов ранее), на шрот — 13 875 рублей за тонну (ранее 185 долларов), на пшеницу и меслин — 15 000 рублей за тонну (ранее 200 долларов), на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну (ранее 185 долларов), — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минсельхоз России также сообщили о продлении пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023 года.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ не вводила ограничений на экспорт удобрений. При этом российский лидер добавил, что подобное заявление относится и к экспорту продовольствия.

Также глава государства рассказал, что на Украине сейчас находится пять миллионов тонн зерна. По его словам, Россия не препятствует его вывозу ни морем, ни по железной дороге через страны Евросоюза.