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«Зато ни болеть не надо, ни мучиться»: друг Шатунова рассказал об отношении певца к смерти

Араз Салехов
Общество
«Зато ни болеть не надо, ни мучиться»: друг Шатунова рассказал об отношении певца к смерти
Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Друг и автор песен Юрия Шатунова Андрей Картавцев рассказал об отношении певца к смерти. Он вспомнил историю, как певец пытался побороть аэрофобию.

— Я сажусь в самолет, как в трамвай. Поначалу тоже побаивался, а потом как в трамвай сажусь, кепочку надвигаю и сплю. Упадет и упадет, зато ни болеть не надо, ни мучиться. Бах — и все. Тебе так легче будет, — привел слова Шатунова Картавцев в интервью Пятому каналу.

Именитый певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи. Музыкант умер от обширного инфаркта. 28 июня на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония захоронения праха певца.

В пятницу, 1 июля, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вновь выразил соболезнования близким Шатунова на девятый день после его кончины. Он отметил, что это событие повергло его в шок.

Также беседе с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о Шатунове поделился лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин.

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