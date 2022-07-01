Разин выразил соболезнования близким Шатунова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вновь выразил соболезнования близким певца Юрия Шатунова на девятый день после его кончины. Он отметил, что смерть артиста стала для него потрясением.
— Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом, — передает РИА Новости.
Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня в машине скорой помощи, причиной смерти стал обширный инфаркт. Прах артиста захоронили 28 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Директор и близкий друг Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что часть праха также развеют над озером в Баварии, где любил рыбачить музыкант.
Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников, для которых уход артиста стал настоящим горем.