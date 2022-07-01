Разин выразил соболезнования близким Шатунова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вновь выразил соболезнования близким певца Юрия Шатунова на девятый день после его кончины. Он отметил, что смерть артиста стала для него потрясением.

— Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом, — передает РИА Новости.

Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня в машине скорой помощи, причиной смерти стал обширный инфаркт. Прах артиста захоронили 28 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Директор и близкий друг Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что часть праха также развеют над озером в Баварии, где любил рыбачить музыкант.

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников, для которых уход артиста стал настоящим горем.