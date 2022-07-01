«Позор Кисиде!»: Японцы возмутились политикой собственных властей

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Японские пользователи соцсети Twitter обескуражены в связи с указом Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2».

— А вы что думали? Вы будете вводить против России все новые санкции и как ни в чем не бывало продолжать получать российский СПГ? — подчеркнул пользователь HS1022.

Многие пользователи резко отреагировали на действия японской власти, которая прежде всего скажется на обычных гражданах.

— Позор Кисиде! Ведь его родная Hiroshima Gas 50 процентов своих поставок получала из России! Теперь земляки в Хиросиме скажут своему премьеру спасибо за повышение цен на энергию, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

В четверг, 30 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

В пятницу, 1 июля, заместитель генсекретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара заявил, что японские власти изучают влияние указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». По его словам, Япония не хочет допускать, чтобы ее права в области полезных ископаемых были ущемлены.