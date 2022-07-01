Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Позор Кисиде!»: Японцы возмутились политикой собственных властей

Араз Салехов
В мире
«Позор Кисиде!»: Японцы возмутились политикой собственных властей
Фото: Pixabay

Японские пользователи соцсети Twitter обескуражены в связи с указом Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2».

— А вы что думали? Вы будете вводить против России все новые санкции и как ни в чем не бывало продолжать получать российский СПГ? — подчеркнул пользователь HS1022.

Многие пользователи резко отреагировали на действия японской власти, которая прежде всего скажется на обычных гражданах.

— Позор Кисиде! Ведь его родная Hiroshima Gas 50 процентов своих поставок получала из России! Теперь земляки в Хиросиме скажут своему премьеру спасибо за повышение цен на энергию, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

В четверг, 30 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

В пятницу, 1 июля, заместитель генсекретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара заявил, что японские власти изучают влияние указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». По его словам, Япония не хочет допускать, чтобы ее права в области полезных ископаемых были ущемлены.

Япония Нефть Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте