Господдержка предприятий из технополиса «Москва» составила более 4,5 миллиарда рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Предприятия из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за три года получили господдержку в размере более 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что все резиденты ОЭЗ в столице освобождены от уплаты земельного, имущественного, транспортного налогов и таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль у них составляет два процента.

— Ряд компаний столичной ОЭЗ пользуется разными мерами господдержки: льготными займами от Фонда развития промышленности и кредитами по программам Минэкономразвития и корпорации МСП, — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что в настоящее время в технополисе «Москва» работает около 200 производителей электроники, медицинских изделий, новых материалов и другой высокотехнологичной продукции.

В 2022 году еще два резидента технополиса присоединились к новой программе от Минэкономразвития РФ и корпорации МСП. Она дает возможность льготного кредитования инновационных технологичных компаний под три процента годовых на три года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Владимир Ефимов сообщил, что с 1 июля в Москве начинает действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса. Он рассказал, что при переходе на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) компаниям и индивидуальным предпринимателям не нужно будет самим рассчитывать налог. За них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика.