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Трамваи семи маршрутов задерживаются на Новощукинской улице

Юлия Курганова
Город
Трамваи семи маршрутов задерживаются на Новощукинской улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Трамваи № 6, 15, 21, 23, 28, 30 и 31 задерживаются на улице Новощукинской (в районе остановки «Детская поликлиника») по техническим причинам. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что маршруты временно изменены. В дептрансе рекомендуют пассажирам следить за объявлениями водителей.

Позже сообщили, что движение трамваев восстановили.

1 июля трамваи № 4пр, 13 и 36 задерживались из-за ДТП на путях с участием двух автомобилей в районе остановки «Черкизово» на Халтуринской улице. Спустя пять минут стало известно, что движение трамваев было восстановлено.

До этого сообщалось, что трамваи № 10 и 30 с 2 июля не будут курсировать по Таллинской улице в выходные дни. Так, маршрут трамвая № 10 в эти дни работать не будет, а трамвай № 30 вместо Таллинской улицы будет ходить через улицу Кулакова. Уточняется, что вместо трамваев запустят автобус № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».

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