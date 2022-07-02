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Отец американской актрисы Анджелины Джоли оскароносный Джон Войт в своих социальных сетях опубликовал видеообращение, в котором призвал жителей Соединенных Штатов добиться импичмента президента США Джо Байдена.

Войт заявил, что нельзя больше давать Байдену «диктовать» Америке путь, так как тот опорочил славу нации и разрушил мораль. По словам отца Джоли, США нужно снова сделать великой страной.

— Не дайте Байдену разрушить каждый дюйм, выстраданный их кровью и слезами. Я призываю всех увидеть истину и изменить к лучшему будущее наших детей, — цитирует Войта Пятый канал.

До этого бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что Соединенные Штаты за два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. По его словам, основные проблемы Штатов заключаются в ценах на топливо, рекордных показателях инфляции, высоком уровне преступности, отсутствии свободы СМИ и потери энергонезависимости.

При этом заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Соединенные Штаты в вопросе роста инфляции и цен на топливо «сами себя высекли», словно унтер-офицерская вдова в произведении прозаика Николая Гоголя.