Bloomberg: В JPMorgan Chase допустили цену в 380 долларов за баррель нефти

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Аналитики одного из крупнейших банков Соединенных Штатов JP Morgan Chase заявили, что в случае значительного сокращения добычи нефти Россией в ответ на введенные против нее санкции цены за баррель могут достичь 380 долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В американском банке уточнили, что сокращение ежедневных поставок нефти из РФ на три миллиона баррелей приведет к росту цен на топливо на Лондонской бирже до 190 долларов за баррель, а сокращение поставок на пять миллионов баррелей в сутки — до 380 долларов за баррель.

Россия, по мнению аналитиков, может решиться на подобный шаг, если США и Евросоюз введут «потолок цен» на нефть РФ. В банке подчеркнули, что Москва может позволить себе подобные меры, а другие страны в таком случае понесут значительные экономические убытки, передает ТАСС.

До этого стало известно, что ОПЕК не планирует увеличивать добычу нефти с целью сдержать рост стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций западных государств.

По информации журналистов, действия ОПЕК, где одну из главных ролей играет Саудовская Аравия, говорят о том, что страны, добывающие нефть, несмотря на давление Вашингтона, не будут вредить собственной экономике путем увеличения нефтедобычи, потому что данный шаг может привести к снижению цен на нефть.