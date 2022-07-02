Кадыров: ВСУ не давали возможности жителям покинуть Лисичанск

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При освобождении Лисичанска украинские силовики не давали мирным жителям покинуть город. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город, — отметил он.

По словам Кадырова для того, чтобы наладить жизнь в городе, необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. В настоящее время приоритетной задачей является зачистка города, уточнил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что союзные войска России и Луганской народной республики (ЛНР) окружили Лисичанск. Отмечается, что в городе перекрыли все въезды и выезды, а в скором времени, возможно, начнется полномасштабное наступление на Лисичанск.

Под Лисичанском за последние 24 часа три батальона ВСУ потеряли более половины личного состава. Ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих, а также уничтожили около 15 единиц военной техники в пункте временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады.