«Спартак» обыграл «Енисей» в товарищеском матче

Фото: VK / ФК Спартак

Московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» в товарищеском матче, состоявшемся в рамках сбора столичного клуба в Тарасовке.

Матч, состоявшийся в субботу, 2 июля, завершился со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В столичном клубе голами отметились Квинси Промес на 31-й минуте, Александр Соболев (56-я минута) и Даниил Хлусевич (74-я минута).

23 июня сообщалось, что Антон Зиньковский из самарского клуба «Крылья Советов» перешел в московский «Спартак». Соглашение с игроком вступило в силу 2 июля. Однако футболист уже присоединился к сборам на базе в Тарасовке.

До этого стало известно, что 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля назначили на пост главного тренера «Спартака». Тренер в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.

«Вечерняя Москва» выяснила, что известно о новом тренере, и узнала у специалистов, какие шансы на успех есть у российской команды с новым наставником.