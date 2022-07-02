Названы самые популярные породы собак у жителей столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Среди москвичей наибольшей популярностью пользуются маленькие собаки. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

Так, первое место заняли померанские шпицы. На второй строчке расположились йоркширские терьеры. Замыкает тройку лидеров самых популярных пород чихуахуа.

Среди пород средних размеров популярностью пользуются французские бульдоги, таксы, боксеры, бультерьеры и вельш-корги пемброки. Среди крупных горожане предпочитают лабрадоров-ретриверов, доберманов, кане-корсо и бернских зенненхундов.

В пресс-службе добавили, что ежегодно на прием к ветеринарам приходит более 74 тысяч собак. Чаще всего они страдают от заболеваний пищеварительной системы, вызванных неправильным питанием, передает «Москва 24».

23 июня заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичном районе Южное Тушино появилась современная площадка для прогулок с собаками. Ее площадь составила 500 квадратных метров. До конца года в городе появится еще 28 подобных пространств.