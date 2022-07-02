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Пожар произошел в Музее-заповеднике Римского-Корсакова под Псковом

Александр Афонин
Происшествия
Пожар произошел в Музее-заповеднике Римского-Корсакова под Псковом
Фото: Telegram / Михаил Ведерников

Музей-заповедник композитора Николая Римского-Корсакова загорелся в деревне Любенск Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в субботу, 2 июля.

— В деревне Любенск горит Музей-заповедник Римского-Корсакова. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня, — рассказал он.

Губернатор добавил, что, несмотря на оперативность пожарных, пламя очень быстро распространилось по всему зданию. Ущерб от возгорания будет значительным, написал глава региона в своем Telegram-канале.

В свою очередь главное управление МЧС России по Псковской области сообщило, что для ликвидации пожара привлекалось девять единиц техники и 21 человек, отметили в пресс-службе МЧС.

До этого сообщалось, что в московском районе Нагатинский Затон произошло возгорание в жилом доме, в результате которого погиб один человек. Пожар случился в квартире на 5-м этаже дома 21 по улице Новинки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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