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Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Юлия Курганова
В мире
Лукашенко заявил, что следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже видны.

— Американцы хотят доминировать, хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить. Причина — в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские — прим. «ВМ») республики, — заявил он в субботу, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики.

Белорусский лидер отметил, что после массовых протестов в Казахстане в начале года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане.

— Посмотрите на Каракалпакстанскую республику, якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация, — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Центральная Азия оказалась между двух огней: с одной — европейцы и американцы, с другой — Китай, который сильно помогает ей выстоять.

— Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этого уже появились, — сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что мир будут делить, передает РИА Новости.

1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Канады с годовщиной независимости государства, а также отметил готовность белорусских властей к возобновлению сотрудничества. Он напомнил, что в нынешний год дипломатическим отношениям между двумя державами исполнилось 30 лет.

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