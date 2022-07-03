Аналитики признали рубль одной из самых сильных валют в мире

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Рубль показал невероятный рост и вошел в список лучших валют в мире в этом году, несмотря на санкции Запада против России. Такое мнение высказали опрошенные телеканалом CBS аналитики.

Они отметили, что в обычной ситуации страна, которая сталкивается с ограничительными мерами Соединенных Штатов и Европейского союза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов, что приводит к неизбежному падению национальной валюты. Но Россия предприняла невероятно эффективные шаги по предотвращению вывода денег за рубеж. В сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его, отметили эксперты.

— Это нестандартная ситуация, — отметил профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.

Устойчивость национальной валюты значит, что РФ защищена от карательных мер Запада, считают аналитики.

1 июля сообщалось, что правительство России перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли.