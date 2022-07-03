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Прокуратура начала проверку после пожара в частной наркоклинике в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в частной наркоклинике в Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, проезд Черского, 13к4 Карта всех событий

Бутырская межрайонная прокуратура начала проводить проверку после пожара в частной наркологической клинике в проезде Черского в Москве, где один человек погиб. Об этом сообщается в воскресенье, 3 июля, в Telegram-канале ведомства.

Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие процессуального решения контролируются прокуратурой. В настоящее время на месте происшествия находится заместитель Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов.

По предварительной информации, три человека пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уточняется, что в результате пожара погибла пациентка 1974 года рождения.

Видео: Прокуратура Москвы

3 июля на севере столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. По данным собеседника «ВМ», пожар случился в проезде Черского, 13, корпус 4. Здание трехэтажное. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горело оборудование и отделка коридора.

Один человек погиб. Пожар потушили.

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