Прокуратура начала проверку после пожара в частной наркоклинике в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, проезд Черского, 13к4 Карта всех событий

Бутырская межрайонная прокуратура начала проводить проверку после пожара в частной наркологической клинике в проезде Черского в Москве, где один человек погиб. Об этом сообщается в воскресенье, 3 июля, в Telegram-канале ведомства.

Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие процессуального решения контролируются прокуратурой. В настоящее время на месте происшествия находится заместитель Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов.

По предварительной информации, три человека пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уточняется, что в результате пожара погибла пациентка 1974 года рождения.