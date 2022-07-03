Власти Лаппеенранта планируют разместить базу НАТО в Южной Карелии

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Руководтство финского города Лаппеенранта выразили желание разместить базу Североатлантического альянса (НАТО) в Южной Карелии. Об этом сообщило издание Yle в воскресенье, 3 июля.

— Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист, — сказал мэр города Киммо Ярву.

Он добавил, что вступление Финляндии в состав альянса сможет дать второй шанс для Южной Карелии. По его мнению, членство в НАТО поспособствует повышению уверенности и чувства безопасности у местных предпринимателей. Уточняется, что регион находится на границе с Россией, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Отмечается, что аналогичное письмо было направлено в «определенные комитеты Конгресса».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.