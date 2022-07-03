Народный календарь. Чего нельзя делать 4 июля, чтобы не остаться одиноким до конца жизни
В народном календаре 4 июля — Ульянов день, Терентий. По приметам это лучший день для сбора липового цвета. Православная церковь 4 июля вспоминает мученика Иулиана Тарсянина.
В этот день нельзя представлять себя с другим человеком. Наши предки говорили, что подобные мысли могут привести к тому, что вы останетесь в одиночестве до конца жизни.
В народе 4 июля отмечали Ульянов день. Наши предки вспоминали легенду о двух возлюбленных, которые долго не могли встретиться. Ульян ждал свою возлюбленную на лугу, а она его — на берегу реки. Как только юноша подбирался ближе к ней, девушка убегала на луг по другой тропинке, так продолжалось до бесконечности.
Благодаря этой легенде появилось сразу несколько запретов. Говорят, что если вы расстанетесь со своим любимым человеком в этот день, то следует забыть о хоть каких-то шансах на восстановление отношений. Запрещается в этот день ссориться и перечить дорогому человеку, в противном случае это может закончиться очень плохо. Даже в поездках не разлучайтесь на короткое время, будьте всегда вместе.
Приметы погоды:
Ночная роса не просыхает — к грозе.
Утром водяная лилия едва над водой поднимается — после обеда пойдет дождь.
Если камни начали отпотевать, то скоро выпадут осадки.
Радуга с востока на запад протянулась — к хорошей погоде.
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Именины отмечают: Анастасия, Берта, Василиса, Георгий, Максим, Никита, Терентий, Федор, Юлиан.