В России выявили 3080 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3080 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 47 граждан, еще 510 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2595 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не исключается летом 2022 года. По ее словам, на данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует исключать и возможное совместное распространение с гриппом.

22 июня эксперты рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавируса «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире.