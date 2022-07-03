Минобороны России сообщило о замыкании кольца вокруг Лисичанска

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Российские военные группировки «Центр» совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военной группировкой «Центр» руководил генерал-полковник Александр Лапин. Командованием Южной группировкой войск был занят генерал армии Сергей Суровикин.

В результате наступательных действий российские военные взяли под контроль населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка и вышли к реке Северский Донец. Позже они замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Однако во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий, в том числе и мэрию.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о взятии Лисичанска. Он отметил, что среди личного состава спецназа «Ахмат» потери отсутствуют. По его словам, военнослужащие осуществили штурм города без каких-либо проблем.