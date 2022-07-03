Петр Бирюков: Более 18 миллионов вызовов приняла столичная «Система 112» за 10 лет

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Операторы столичной «Системы 112» приняли более 18 миллионов вызовов за 10 лет. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Сегодня исполняется 10 лет с момента создания «Системы 112», которая за прошедшие годы стала эффективной и крайне важной для полноценного функционирования города службой, — заявил он.

При этом заммэра отметил востребованность данной системы среди жителей. По его словам, об этом свидетельствует рост числа обращений. Так, количество принимаемых ежегодно вызовов за прошедший период увеличилось в 63 раза.

Помимо этого, Бирюков добавил, что служба быстро развивается. Если в 2012 году каждый день на дежурство выходили 10–15 операторов, то сегодня в смене 125 специалистов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 3 июля, рассказал о работе московской «Системы 112», в которую поступают все сигналы о происшествиях. По его словам, наличие мощной команды и автоматизация процессов позволяют существенно сокращать время приема и обработки сигналов. Так, на опрос звонящего уходит минута, на отправку информации службам — всего 30 секунд.