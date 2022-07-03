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Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удара

Араз Салехов
Общество
Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удара
Фото: shutterstock

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода всего за три дня до ракетного удара по городу со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило РИА Новости.

Так, съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, сообщает агентство.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные этой ночью совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. По его словам, все оперативные службы города работают на месте происшествия. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.

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