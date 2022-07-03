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Земан заявил, что конфликт на Украине будет долгим

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Земан заявил, что конфликт на Украине будет долгим
Фото: Администрация президента РФ

Нынешний конфликт на Украине будет достаточно продолжительным. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил президент Чехии Милош Земан.

— Будет расти число потерь на обеих сторонах. Нельзя исключить, что давление российских граждан (на свои власти) будет усиливаться и поведет к определенным изменениям в российской политической структуре, — сказал глава государства.

При этом он добавил, что Праге стоит продолжать поставки вооружения Киеву. Земан напомнил, что он был одним из первых, кто предложил отключить Россию от системы SWIFT. Президент также назвал «комичными» санкции в отношении отдельных россиян, сообщает РИА Новости.

23 июня Чехия приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Таким образом власти республики продлили введенные ограничения на выдачу виз и разрешений на длительное пребывание. Исключение составляют гуманитарные случаи, говорится в сообщении пресс-службы чешского дипведомства.

Чешский экономист Илона Швигликова заявила, что Москва будет рада ситуации на рынке энергоносителей, которая сложилась после введения антироссийских рестрикций, поскольку сможет получить дополнительные доходы благодаря возросшим ценам на горючее.

В статье для одного из местных изданий специалист указала, что введенное странами ЕС эмбарго на продаваемую Россией нефть и ее субпродукты сильно влияет на ситуацию внутри самого блока.

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