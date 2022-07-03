Роспотребнадзор оценил ситуацию с оспой обезьян в России

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Случаи заболевания оспой обезьян в России отсутствуют благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян, — говорится в сообщении.

В частности, надзорная служба в мае 2022 года усилила санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян. Помимо этого, был принят комплекс мер, позволяющий остановить распространение заболевания, сообщает ТАСС.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что риск появления обезьяньей оспы в европейском регионе, в том числе в России, высок из-за вспышки заболевания в ряде новых стран. По ее словам, организация рекомендовала всем странам приложить максимум усилий для оперативного выявления случаев заболевания оспой.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, грозит ли россиянам вспышка оспы обезьян.