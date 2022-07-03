В Белом доме высказались о вероятности переговоров России и Украины

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Время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине еще не пришло. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Президент (Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом (переговоров — прим. «ВМ»), — сказал чиновник.

Даже украинский лидер, по мнению представителя Белого дома, считает, что еще не настало время для данной дискуссии. Российское правительство якобы не демонстрирует того, что оно «заинтересовано в переговорах», передает слова Кирби ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине придется вернуться к переговорному процессу и принять условия России.

По его словам, Киев осведомлен обо всех требованиях Москвы. Он отметил, что от украинской стороны требуется только принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован.

23 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом в Белоруссии. Он подчеркнул, что российское правительство ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложило».