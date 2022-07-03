Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Белом доме высказались о вероятности переговоров России и Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белом доме высказались о вероятности переговоров России и Украины
Фото: whitehouse

Время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине еще не пришло. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Президент (Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом (переговоров — прим. «ВМ»), — сказал чиновник.

Даже украинский лидер, по мнению представителя Белого дома, считает, что еще не настало время для данной дискуссии. Российское правительство якобы не демонстрирует того, что оно «заинтересовано в переговорах», передает слова Кирби ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине придется вернуться к переговорному процессу и принять условия России.

По его словам, Киев осведомлен обо всех требованиях Москвы. Он отметил, что от украинской стороны требуется только принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован.

23 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом в Белоруссии. Он подчеркнул, что российское правительство ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложило».

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте