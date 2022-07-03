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Примерно 4,4 миллиарда долларов уходит каждый месяц на содержание ВСУ. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен (5,3 миллиарда долларов — прим. «ВМ»), это был бюджет ВСУ и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов (4,4 миллиарда долларов — прим. «ВМ») — это ежемесячная сумма, — цитирует Шмыгаля РИА Новости.

3 июля читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно предоставления стране современной артиллерии и финансовой поддержки.

Так, украинский лидер подчеркнул, что Киеву необходимо «около пяти миллиардов долларов в месяц». В связи с этим многие пользователи пришли в ярость из-за «наглых» требований лидера, а некоторые напомнили, что платят налоги в своей стране не для того, чтобы его содержать.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов высказал мнение, что поддержка Украины для НАТО выгодна не только с точки зрения сдерживания России. Поставляя Украине новейшее вооружение, альянс хочет выяснить, насколько оно эффективно.

По его словам, альянс считает, что Украина должна победить в конфликте. При этом объединение подчеркивает, что лично не принимает в нем участия.