Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 миллиардов евро на восстановление Украины

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Объем финансовой помощи ЕС на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, в прошлом месяце официально признавший Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро, — говорится в материале.

Уточняется, что в скором времени Киев предоставит Брюсселю план восстановления на форуме по реконструкции государства. В плане описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, а также инвестиций в климат и цифровую экономику, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз направлено не на ее развитие, а на освоение территории страны. При этом к развитию экономики Украины это отношения не имеет, подчеркнула дипломат.

23 июня саммит ЕС одобрил статус кандидатов на вступление в альянс для Украины и Молдавии. Также в ЕС готовы предоставить статус кандидата и Грузии, однако для этого стране необходимо принять решения касательно остающихся приоритетов.