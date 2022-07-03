Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 миллиардов евро на восстановление Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: ЕС планирует выделить 500 миллиардов евро на восстановление Украины
Фото: flickr/minoritenplatz8

Объем финансовой помощи ЕС на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, в прошлом месяце официально признавший Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро, — говорится в материале.

Уточняется, что в скором времени Киев предоставит Брюсселю план восстановления на форуме по реконструкции государства. В плане описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, а также инвестиций в климат и цифровую экономику, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз направлено не на ее развитие, а на освоение территории страны. При этом к развитию экономики Украины это отношения не имеет, подчеркнула дипломат.

23 июня саммит ЕС одобрил статус кандидатов на вступление в альянс для Украины и Молдавии. Также в ЕС готовы предоставить статус кандидата и Грузии, однако для этого стране необходимо принять решения касательно остающихся приоритетов.

Инвестиции Украина Евросоюз (ЕС)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте