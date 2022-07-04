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Капитальный ремонт стартовал в доме-коммуне на Гоголевском бульваре

Евгений Белоусов
Город
Капитальный ремонт стартовал в доме-коммуне на Гоголевском бульваре
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 8 Карта всех событий

Работы в рамках программы капитального ремонта стартовали в доме № 8 на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 4 июля.

— Очень важно сохранить первозданную красоту легендарного дома-коммуны, поэтому разработан уникальный проект, учитывающий все нюансы объекта. Специалисты подобрали аутентичные материалы, используют самые передовые технологии для того, чтобы бережно и максимально детально восстановить облик дома, — сказал замглавы ведомства Владимир Кожиченков.

Он уточнил, что комплексный капремонт включает работы с фасадом, крышей, подъездами, а также инженерными системами объекта. В настоящее время идут работы по всем этим направлениям.

Так, уже произведена расчистка плоскостей от загрязнений, а специалисты приступили к заделке трещин. На следующем этапе рабочие приступят к нанесению антигрибковой защиты, а затем добавят новый штукатурно-окрасочный слой.

Восьмиэтажный жилой дом на Гоголевском бульваре возведен по индивидуальному проекту группы сотрудников Стройкома РСФСР под руководством Моисея Гинзбурга. Комплексный капитальный ремонт здания завершится осенью.

28 июня сообщалось, что специалисты в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в Головинском районе Москвы ведут работы по обновлению дома 1948 года постройки. Капремонт планируется завершить осенью 2022 года.

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