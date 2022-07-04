Профессор Дани заявил, что Запад попал в ловушку «Уловки-22»

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Западные страны попали в ловушку, известную как «Уловка-22». Об этом в понедельник, 4 июля, пишет британское издание Express со ссылкой на слова профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.

— Она (инфляция — прим. «ВМ») вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех, — отметил он.

Так, Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. По его словам, энергия может решить основные мировые проблемы.

— Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата, — сказал в заключение Дани.

Отметим, что «Уловка-22» — целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение, сообщает РИА Новости.

В четверг, 30 июня, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. По его словам, подобные действия стран Запада направлены против них самих.