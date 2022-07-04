Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что прибалтийский транспортный комплекс может быть уничтожен. Об этом он сообщил в понедельник, 4 июля.

По его словам, это может произойти в том случае, если Москва примет ответные меры на транспортную блокаду Калининграда.

Алиханов добавил, что главной задачей России является отмена запрета на транзит ряда товаров через Литву. Введение ответных санкций, отметил чиновник, является второстепенным вопросом, передает РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Влияние Евросоюза на Литву гораздо меньше, чем влияние Америки. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, для Литвы практически некритична позиция ЕС в вопросах транзита.