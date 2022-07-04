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Творческие коллективы ТиНАО выступят на Манежной площади 4 июля

Александр Афонин
Город
Творческие коллективы ТиНАО выступят на Манежной площади 4 июля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

В понедельник, 4 июля, на Манежной площади пройдут выступления солистов и творческих коллективов Новомосковского и Троицкого округов (ТиНАО) столицы. Мероприятие приурочено к 10-летию вступление Новой Москвы в состав города.

Выступления стартуют в 15:00. Мероприятие начнется с концерта солистов и творческих коллективов муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Первомайское». Сразу после, с 17:00 до 19:00, на сцену выйдут артисты муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Солнечный», передает агентство городских новостей «Москва».

В период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гости фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.

Кроме того, на мероприятии будут представлены блюда, приготовленные из продуктов, выращенных в ТиНАО. Так, гости фестиваля смогут попробовать суп-гуляш с говядиной, который подают в подовом ржаном хлебе, плов с ягнятиной, кутабы со шпинатом и многое другое.

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