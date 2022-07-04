Врачи рассказали, до какого возраста стоит пеленать младенцев

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Авторы телеграм-канала «Врачебная тайна» рассказали, до какого возраста стоит пеленать детей. Эксперт советуют обратить внимание на тот момент, когда дети переворачиваются.

В среднем это происходит в двухмесячном возрасте. Но некоторые дети начинают переворачиваться уже в месяц или, наоборот, не переворачиваются до четырех месяцев.

Врачи советуют внимательно наблюдать за ребенком в первые месяцы жизни, чтобы не пропустить этот момент. Важно следить за физическим развитием малыша, передает «Царьград».

Медицинские сотрудники подмосковной Больницы имени профессора Розанова оказали помощь новорожденному и его матери, которая не знала о беременности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона в пятницу, 17 июня. Женщина была доставлена в больницу после домашних родов.