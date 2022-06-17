Подмосковные врачи помогли новорожденному и матери, которая не знала о беременности

Фото: Пресс-служба Госдумы

Медицинские сотрудники подмосковной больницы имени профессора Розанова оказали помощь новорожденному и его матери, которая не знала о беременности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по региону в пятницу, 17 июня.

В ведомстве уточнили, что в больницу после домашних родов поступила женщина. Пациентка не подозревала о беременности, а когда начались схватки, подумала, что чем-то отравилась.

— Когда уже ребенок родился, они вызвали скорую. Их сразу привезли к нам. И сказать, что новоиспеченные мама и папа были удивлены, а они в этот момент были дома вдвоем, это не сказать ничего, — рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.

Младенец родился раньше срока — на 30 неделе беременности. Весит ребенок всего 1,3 килограмма. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, сейчас он находится под контролем врачей в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, передает агентство городских новостей «Москва».

9 июня столичные ветеринары помогли коту полностью восстановиться после пяти переломов. В спасении кота были задействованы сразу два специалиста. Животному провели остеосинтез — собрали кости и зафиксировали их при помощи специальных штифтов и пластин, их установили до полного выздоровления.