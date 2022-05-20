Врач рассказала, какое заболевание почек чаще всего встречается у беременных

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Любое хроническое заболевание перед планированием беременности требует внимания со стороны специалиста. Особое значение имеет функция почек, сообщила врач-репродуктолог Наталья Калинина.

По словам специалиста, пиелонефрит — самое часто встречающееся заболевание почек, характерное для беременных женщин. Наиболее остро оно проявляет себя в конце второго — начале третьего триместра.

Она добавила, что риск развития заболевания выше при наличии в организме источника инфекции — это может быть воспаление желчного пузыря, хроническое воспаление дыхательных путей, хронический тонзиллит.

Также у беременных женщин часто возникают проблемы с давлением, варикоз, обостряются заболевания дыхательной системы. Течение этих заболеваний во время беременности доставляет дополнительные риски по формированию осложнений, таких как самопроизвольный выкидыш, преждевременные роды и материнские осложнения, передает РИАМО.

Ранее Калинина назвала лучший возраст для планирования беременности.