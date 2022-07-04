Мантуров поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС

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Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает вступление Ирана и Аргентины в БРИКС. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

— Конечно, поддерживаем — это взаимная индустриальная кооперация. В каждой из обозначенных стран развита промышленность, и нам, конечно, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек формирования добавленной стоимости как в тех странах, где хотелось бы создавать дополнительные производства, в том числе по компонентам, — цитирует его РИА Новости.

На прошлой неделе Иран и Аргентина подали заявки на присоединение к БРИКС. 22 июня президент России Владимир Путин сообщил, что страны БРИКС готовятся к созданию международной резервной валюты. Он подчеркнул, что российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков из стран БРИКС.

19 мая член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), в которой на данный момент состоят пять стран. По его словам, расширение продемонстрирует открытость стран организации, повысит их влиятельность и позволит внести еще больший вклад в развитие во всем мире.