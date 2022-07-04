Песков высказался о предложении Японии по снижению цен на российскую нефть

Фото: Администрация президента РФ

Другие страны могут не поддержать предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на российскую нефть. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Давайте дождемся все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений, — цитирует его ТАСС.

Накануне японский премьер-министр заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне вполовину от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

В четверг, 30 июня, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, Новак привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.