Движение в сторону Варшавского шоссе восстановлено после ремонта дороги
Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий
Движение на юго-западе столицы восстановлено после ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.
— Движение осуществляется без затруднений, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что движение по улице Каховке было перекрыто из-за дорожных работ в связи с обрушением грунта на участке.
Асфальт провалился прямо под проезжающим автомобилем. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.