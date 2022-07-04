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Движение в сторону Варшавского шоссе восстановлено после ремонта дороги

Елена Самойлова
Происшествия
Движение в сторону Варшавского шоссе восстановлено после ремонта дороги
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

Движение на юго-западе столицы восстановлено после ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— Движение осуществляется без затруднений, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение по улице Каховке было перекрыто из-за дорожных работ в связи с обрушением грунта на участке.

Асфальт провалился прямо под проезжающим автомобилем. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.

Транспорт Автомобили укладка асфальта
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