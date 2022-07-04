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ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный
Фото: Unsplash

ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море. Об этом в понедельник, 4 июля, заявила глава пресс-центра оперативного командования «Юг» республиканского минобороны Наталья Гуменюк.

— Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины, — сказала представитель ведомства.

Однако о размещении на острове какого-либо украинского контингента Гуменюк не сообщила, передает ТАСС.

30 июня Вооруженные силы России в качестве «шага доброй воли» вывели гарнизон с острова Змеиный. Тем самым российская сторона продемонстрировала мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

В военном ведомстве также добавили, что теперь проблема экспорта продукции полностью лежит на плечах Киева, так как ВСУ до сих пор не разминировали побережье Черного моря, в том числе припортовые акватории.

Вскоре замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов сообщил, что Вооруженные силы Украины намереваются взять остров Змеиный под полный контроль.

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