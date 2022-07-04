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Житель Подмосковья задержан по подозрению в сбыте десяти килограммов мефедрона

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в сбыте десяти килограммов мефедрона
Фото: mvdmedia.ru

Житель Мытищ задержан по подозрению в сбыте десяти килограммов мефедрона. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 39-летнего мужчину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Центральной по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе обыска в жилище злоумышленника обнаружены пластмассовый контейнер с упаковочным материалом и 13 полимерных пакетов с неизвестным порошком общим весом более 16 килограммов.

Позже экспертиза показала, что содержимое десяти пакетов — это мефедрон общей массой более 10 килограммов. Оставшаяся часть изъятого порошка направлена на экспертизу.

Фото: mvdmedia.ru
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Фото: mvdmedia.ru
Фото: mvdmedia.ru
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Фото: mvdmedia.ru
Фото: mvdmedia.ru
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Фото: mvdmedia.ru
Фото: mvdmedia.ru
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Фото: mvdmedia.ru

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Мытищинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого стало известно, что на территории Новой Москвы ликвидирована крупная лаборатория по производству синтетических наркотиков.

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