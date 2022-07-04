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Жительница Тюмени бросила таксу с парализованными лапами в ветеринарной клинике

Елена Самойлова
Происшествия
Жительница Тюмени бросила таксу с парализованными лапами в ветеринарной клинике
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жительница Тюмени бросила питомца с парализованными лапами в ветеринарной клинике. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.

Женщина привела собаку породы такса с частично парализованными конечностями на прием в ветклинику «Клевер». Она заявила, что нашла животное в канаве, и быстро ретировалась из клиники.

При этом на кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что такса пытается догнать женщину — возможно, хозяйку. У сотрудников клиники возникли сомнения, что собака была найдена на улице, и попытались остановить незнакомку. Однако им не удалось этого сделать.

Видео: РЕН ТВ

— Женщина сказала, что нашла ее в канаве около клиники. Но животное было настолько к ней привязано, и мы уверены, что это неправда. Когда женщина бежала к машине, собака даже знала, к какой именно. Не может так быстро бездомное животное привязаться к человеку. К тому же такса была чистая и ухоженная, а в тот день на улице было дождливо и грязно, — цитирует РЕН ТВ комментарий из ветклиники.

Сейчас собачка находится на обследовании, ей около трех лет. Медики пытаются установить причины, по которым ее задние лапы отказали. А предполагаемую хозяйку животного ветеринары обвиняют в жестоком обращении с питомцем.

30 июня «ВМ» рассказывала, как хозяева домашних питомцев могут помочь своим четвероногим друзьям справиться с аномальной жарой в столице.

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