Доктор Мясников объяснил, стоит ли бояться дефицита вакцин от кори и оспы

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Американская фармкомпания MSD приняла решение прекратить поставки на российский рынок вакцин от паротита, краснухи и кори. При этом в самой компании уточнили, что MSD делает все возможное, чтобы сохранить поставки жизненно необходимых препаратов, которые не имеют аналогов. Но даже если США полностью прекратят импорт своих медикаментов, у РФ достаточно запасов, чтобы обезопасить граждан нужными лекарствами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что у России сегодня достаточно вакцин от краснухи, кори и паротита. У нашей страны давно налажено производство этих препаратов, и с уходом с российского рынка зарубежных средств, подчеркнул Мясников, дефицита не возникнет:

— У нас не будет просто иностранных аналоговых препаратов. Наши же вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита останутся. Более того, они надежны, как автомат Калашникова. Уже на протяжении десятилетий мы сами разрабатываем и производим эти средства, поэтому никаких сложностей не должно быть.

Эксперт напомнил, что уколы от кори, паротита, ветряной оспы и краснухи делают в первую очередь детям по календарной схеме, а также планирующим беременность молодым парам.

— Если при анализах выясняется, что у будущей мамы мало антител против этих болезней, ей делают укол. Бывает так, что снижается титр антител, — добавил врач.

Сокращение поставок зарубежных средств позволит усовершенствовать и расширить отечественную линейку медикаментов, заключил медик.

В свою очередь в Минздраве РФ уже прокомментировали сообщение компании MSD о намерении прекратить поставки медикаментов. В профильном ведомстве рассказали, что вакцины от паротита, кори, оспы и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя. Потребность в этих средствах полностью обеспечена.