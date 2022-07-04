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Лавров оценил возможность размещения баз НАТО в Финляндии

Антон Махов
В мире
Лавров оценил возможность размещения баз НАТО в Финляндии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Маловероятно, что НАТО спросит одобрения властей Финляндии если альянс решит разместить на территории страны военную инфраструктуру. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.

— Но, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто — прим. «ВМ») кто-нибудь спросит, — сказал Лавров.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова своего финского коллеги, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктур НАТО на территории Финляндии, сообщает РИА Новости.

Недавно глава российского МИД заявил, что идущую в мире «войну против журналистики» начала не Россия, а Запад, устраивающий «бесчинства» в отношении СМИ.

Он подчеркнул, что западные страны совершенно перестали соблюдать нормы международного права, вместо этого они придумывают свои «правила».

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