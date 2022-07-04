ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Алабяна, 19к1 Карта всех событий

На улице Алабяна произошла авария с участием автомобиля и пешехода. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в сторону съезда на Песчаную улицу осуществляется по одной полосе из двух, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел рядом с домом 19, корпус 1, на улице Алабяна. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.

1 июля ДТП с участием автобуса и внедорожника УАЗ «Патриот» случилось на севере столицы. Инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома 20. Автомобиль въехал в автобус, который стоял на остановке.