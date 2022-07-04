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Беспилотник упал на частный дом в Таганроге

Евгений Белоусов
Происшествия
Беспилотник упал на частный дом в Таганроге
Фото: Pixabay

Частный дом загорелся в городе Таганроге Ростовской области — предполагается, что на него упал беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в понедельник, 4 июля.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города. Уточняется, что на месте возгорания были обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который попал в здание.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, также загорелась кровля дома. Площадь возгорания достигала 70 квадратных метров, но вскоре пожар был полностью потушен, передает РИА Новости.

3 июля на северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В результате инцидента один человек погиб. Позднее стало известно, что СК возбудил по факту пожара уголовное дело.

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