Два дома по реновации ввели в эксплуатацию в Южном Бутово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Краснолиманская улица, 29 Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово ввели в эксплуатацию два дома по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 4 июля.

— Обе новостройки расположены на улице Краснолиманская со сложившейся инфраструктурой, при этом рядом находится природный заказник Южное Бутово, а в 10 минутах ходьбы — станция «Бутово» МЦД-2, — рассказал он.

По его словам, в первом здании по адресу улица Краснолиманская, дом 21, специалисты возвели два корпуса, которые объединили подземным техническим этажом. В доме расположено 176 квартир: 24 однокомнатных, 129 двухкомнатных и 23 трехкомнатных.

Кроме того, сдан трехсекционный дом на улице Краснолиманская, дом 29. Здание рассчитано на 196 квартир с отделкой. При этом на первых этажах первые этажи первых расположены колясочные, комнаты консьержа с санузлом и помещения под сдачу в аренду — в том числе для размещения кафе или магазинов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

1 июля в столичном районе Котловка специалисты приступили к строительству дома по программе реновации. Отмечается, что в здании построят 188 квартир: 144 однокомнатных, 28 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и одна четырехкомнатная.