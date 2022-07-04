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Массовое ДТП с участием Ferrari произошло в центре Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Массовое ДТП с участием Ferrari произошло в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись в ЦАО на Большой Грузинской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 4 июля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пострадавших и погибших в результате ДТП нет. Как уточняет РЕН ТВ, столкнулись автомобили марок Ferrari, Mercedes и Kia.

28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.

24 июня в центре Москвы Mercedes на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело. Подробнее о страшном ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

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