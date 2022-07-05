Патрушев перечислил цели спецоперации на Украине

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Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на военную помощь, которую западная сторона оказывает Киеву. Об этом во вторник, 5 июля, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, цели спецоперации заключаются в защите людей от геноцида со стороны украинских властей, демилитаризации Украины и обеспечении ее нейтрального статуса.

Патрушев напомнил, что Россия начала спецоперацию, так как неонацизм на Украине, желание страны вступить в НАТО и наличие на украинской территории биолабораторий США создавали угрозу безопасности для Москвы, передает РИА Новости.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за две недели потеряла около пяти с половиной тысяч военных в ходе спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.